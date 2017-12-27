Верховный суд не стал жалеть 16 фигурантов дела ошмянских таможенников

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Верховный суд оставил в силе приговор Минского облостного суда в отношении 16 бывших сотрудников таможенного пункта «Каменный Лог».

В этом громком деле многие бывшие ошмянские таможенники получили большие сроки – максимальное наказание составило 11,5 года.

В связи с большим количеством обвиняемых их судили группами сразу в нескольких районных судах Минска. Миноблсуд рассматривал дела лишь 16 человек.

 


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Тэги: дело ошмянских таможенников Город: Минск

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