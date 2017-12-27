Отелем у минского цирка займется компания, построившая стадион для «Баварии»

Группа российского «Сбербанка» доверила австрийской компании Alpine достроить у минского цирка комплекс зданий, более известный как экс-«Кемпински». Объект возведут по современным технологиям до конца 2020 года, сообщила пресс-служба банка.

Австрийская компания выбрана подрядчиком комплекса. Ей предстоит реализовать выбранную концепцию и довести проект до сдачи в эксплуатацию, пишет БелаПАН.

Компания Alpine основана в 1965 году и специализируется на возведении жилых, общественных и промышленных объектов и коммуникаций.

Среди знаковых объектов — Allianz Arena в Мюнхене, где играет ведущий немецкий футбольный клуб «Бавария», и Бакинский кристальный зал. Много проектов австрийский подрядчик сейчас реализует в России.

Ранее Группа «Сбербанка» приобрела доли в уставном фонде у компании «Элит Эстейт», выступавшей заказчиком строительства. Новый владелец погасил долги на 50 млн долларов, которые накопились перед «БПС-Сбербанком», «Белинвестбанком» и «Банком ВТБ» (Беларусь).

Объем дополнительных инвестиций в возведение комплекса будет сопоставим с расходами на погашение проблемной задолженности. Новый владелец планирует создать один из лучших объектов на рынке коммерческой недвижимости, используя современные пространственные решения. На объекте уже ведутся строительные работы.