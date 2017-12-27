Двое могилевчан получили срок за «содействие» в получении водительских прав

Вступил в силу приговор суда Ленинского района Могилева в отношении двух работников могилевских предприятий, ранее несудимых, за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 16 и ч. 1 ст. 431, ч. 2 ст. 209 УК (завладение имуществом путем злоупотребления доверием, склонение лица к совершению подстрекательства к даче взятки).

Как сообщила БелаПАН старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко, один из обвиняемых в начале 2017 года узнал, что его знакомый хочет получить водительское удостоверение категории "В" без сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного движения и практического экзамена по вождению, за что готов заплатить 500 долларов.

Приятели решили под предлогом благоприятного решения вопроса о сдаче в ГАИ экзаменов завладеть деньгами.

Для этого второй обвиняемый был представлен потерпевшему как лицо, которое решит проблему с получением водительского удостоверения. Завладев деньгами, мошенники разделили их между собой.

Судом обвиняемым назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также с каждого в равных долях взыскана в доход государства необоснованно приобретенная выгода в сумме, эквивалентной 500 долларам.