Беларусь поймала волну удачи во внешней торговле

Для Беларуси девятый месяц подряд после длительного неблагоприятного периода складываются благоприятные ценовые условия внешней торговли: индекс покупательной способности экспорта в январе—октябре по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 12,8%, сообщил Национальный статистический комитет.

Неблагоприятная тенденция наблюдалась в 2016 году и по итогам января 2017 года. Покупательная способность экспорта: в январе—сентябре 2016 года сократилась на 7,2%; в январе 2017-го — на 4,3%; в январе—феврале — выросла на 1,7%; в январе—марте — на 8,5%; январе—апреле — на 7,8%; январе—мае — на 11,4%; январе—июне — на 11,2%; январе—июле и январе—августе — на 11,6% соответственно, январе—сентябре — на 11,2%. Таким образом, за октябрь этот показатель вырос на 1,6 процентного пункта, пишет БелаПАН.

Как отметил Белстат, увеличение стоимостного объема экспорта и импорта обусловлено ростом средних цен и физических объемов поставок. По сравнению с январем—октябрем 2016 года средние цены экспорта возросли на 14,9%, импорта — на 8,7%. При этом товарная масса экспорта увеличилась на 6,7%, импорта — на 12,8%.

Зафиксировано увеличение физических объемов экспорта инвестиционных товаров на 25,1% при увеличении цен на 9,4%. Экспорт промежуточных товаров вырос на 5%, энергетических — снизился на 8,1%. Экспорт прочих промежуточных товаров увеличился на 12,8%.

Повышение средних цен экспорта наблюдалось в группе промежуточных товаров на 16,5%, в том числе энергетических — на 33,8%. Экспортные цены на потребительские товары выросли на 13,6% при росте экспорта на 3,8%. Увеличение цен зафиксировано в том числе на продовольственные товары на 20,6% при снижении экспорта на 0,2%. На непродовольственные товары цены повысились на 2,7%, экспорт вырос на 11,1%.

«В январе—октябре 2017 года степень товарной концентрации экспорта характеризовалась как низкая. Показатель товарной концентрации экспорта составил 847, в то время как в январе—октябре 2016 года данный показатель составлял 797. Рост показателя связан с увеличением доли минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки, молока и молочной продукции, транспортных средств в общем объеме экспорта», — отмечает Белстат.