В Минске начали судить бывших сотрудников региональной таможни

17 человек, бывших сотрудников Минской региональной таможни, обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет сотрудники таможни через посредника из числа бывших работников получали взятки от представителей бизнес-структур за «правильное» оформление грузов, сообщает БЕЛТА.

Сначала спецслужбы уличили в преступлении начальника Молодечненского таможенного поста. Он был задержан с поличным при получении очередной взятки в 1,1 тыс. долларов.

Его пособник в получении взятки, бывший сотрудник таможни, действовавший в интересах одной из коммерческих структур, также был задержан.

Далее были установлены и другие сотрудники таможни, которые были завязаны в коррупционных схемах.

Услуги на границе стоили до 500 долларов.

Теперь суд должен разобраться во всех обстоятельствах дела.