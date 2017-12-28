Видеофакт. На молодежном ЧМ по хоккею белорусская сборная проиграла швейцарцам в одну шайбу

Второе поражение потерпела белорусская сборная на молодежном чемпионате мира по хоккею (U-20) в США. В ночь на 28 декабря команда Юрия Файкова проиграла швейцарцам со счетом 2:3 (1:1, 0:0, 1:2).

Изменение счета: 0:1 (8.07), 1:1 — Максим Сушко (18.34, ассистенты — Владислав Мартынюк, Владислав Габрусь), 2:1 — Виктор Бовбель (44.25, в большинстве, Илья Литвинов, Максим Сушко), 2:2 (48.12), 2:3 (51.16).

Броски: 29 — 39 (11, 7, 11 — 16, 14, 9). Штрафное время: 2 — 4 (Сушко, 56.40 — 32.33, 44.18).

Накануне в стартовом поединке белорусские хоккеисты крупно проиграли шведам — 1:6.

Положение команд у группе В: Швеция — 3 очка (1 игра; разница шайб 6-1), Чехия — 3 (1; 5-4), Швейцария — 3 (1; 3-2), Россия — 0 (1; 4-5), Беларусь — 0 (2; 3-9).

Следующую игру Беларусь проведет 29 декабря против России.

По итогам однокругового турнира четыре из пяти команд групп А и В выходят в четвертьфинал. Аутсайдеры групп играют друг с другом до двух побед за право остаться в топ-дивизионе мирового молодежного хоккея, пишет БелаПАН.