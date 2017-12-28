На пожаре в доме в Лиде погиб самовольно проникший в жилище мужчина

На пожаре в жилом доме в Лиде погиб проникший туда гражданин (1966 года рождения).

По информации Гродненского областного управления МЧС, сообщение о ЧП поступило в 6:33 27 декабря. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. С отравлением продуктами горения госпитализирован еще один проникший в помещение мужчина (1953 г. р.).

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.