На пожаре в доме в Лиде погиб самовольно проникший в жилище мужчина
Просмотров: 136 Комментариев: 0
На пожаре в жилом доме в Лиде погиб проникший туда гражданин (1966 года рождения).
По информации Гродненского областного управления МЧС, сообщение о ЧП поступило в 6:33 27 декабря. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. С отравлением продуктами горения госпитализирован еще один проникший в помещение мужчина (1953 г. р.).
Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
Обсудим?