На пожаре в доме в Лиде погиб самовольно проникший в жилище мужчина

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На пожаре в жилом доме в Лиде погиб проникший туда гражданин (1966 года рождения).

По информации Гродненского областного управления МЧС, сообщение о ЧП поступило в 6:33 27 декабря. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в доме. С отравлением продуктами горения госпитализирован еще один проникший в помещение мужчина (1953 г. р.).

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.


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Тэги: пожар МЧС Город: Лида

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