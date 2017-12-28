Задержан бывший директор фабрики «Меньшевик», устроивший стрельбу

Полиция задержала бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который 27 декабря застрелил охранника предприятия. Об этом в ночь на 28 декабря объявили в главном управлении МВД по Москве.

Отмечается, что Аверьянов был задержан на улице Правды — на другом конце города от здания фабрики, которое полдня блокировала полиция в поисках злоумышленника.

МВД не сообщило подробностей задержания Аверьянова, заметив только, что его нашли «на территории организации». Задержанного доставили на допрос в Следственный комитет.

Утром 27 декабря Аверьянов открыл огонь по судебным приставам, которые пришли на фабрику «Меньшевик» в связи со взысканием долгов предприятия. В результате был смертельно ранен охранник.

Полиция блокировала фабрику в течение пяти часов, проводя обыск помещений. В здании был найден только карабин «Сайга», из которого вел огонь Аверьянов. Потом было объявлено, что Аверьянов скрылся до прибытия полиции, а в Москве ввели план розыска «Сирена».

Свои действия Аверьянов объяснил тем, что у него отобрали фабрику при участии местной прокуратуры, пишет Meduza.