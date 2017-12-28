Количество убыточных организаций промышленности в Беларуси немного снизилось

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных организаций промышленности в январе-октябре 2017 года по сравнению с таким же прошлогодним периодом снизилось с 389 до 361, или на 7,2%, а их удельный вес — с 24 до 22%.

Однако при этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий за год выросла на 16,8% до 836,1 млн рублей, на одну убыточную организацию — на 25,9% до 2 млн 316 тыс. рублей.