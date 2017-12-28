Фотофакт. В Петриковском районе талыми водами подтопило дорогу

В Петриковском районе Гомельской области талыми водами подтоплен участок дороги Лучицы-Хвойня.

На данный момент глубина подтопления составляет 10-15 см, подтоплены 150 м дороги. Проезд грузового и легкового транспорта возможен. Жизнедеятельность деревни Хвойня, куда ведет дорога, не нарушена. Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет.

Спасателями проводится круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, сообщает МЧС.

Фото МЧС