Фотофакт. В Петриковском районе талыми водами подтопило дорогу
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В Петриковском районе Гомельской области талыми водами подтоплен участок дороги Лучицы-Хвойня.
На данный момент глубина подтопления составляет 10-15 см, подтоплены 150 м дороги. Проезд грузового и легкового транспорта возможен. Жизнедеятельность деревни Хвойня, куда ведет дорога, не нарушена. Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет.
Спасателями проводится круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, сообщает МЧС.
Фото МЧС
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