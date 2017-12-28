Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге белорусов нет

Согласно предварительной информации российской стороны, среди пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге граждан Беларуси нет, сообщает МИД в «Твиттере».

По данным российских СМИ, взрыв произошел в вечером 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. Пострадали десять человек, шесть из них пока остаются в больнице. В Следственном комитете России сообщили, что причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью, эквивалентной 200 граммам тротила. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общественно опасным способом.

Взрыв в магазине президент России Владимир Путин 28 декабря назвал террористическим актом.