Видеофакт. В Гродно из полутора сотен автомобилей построили карту Беларуси

Необычный и яркий флешмоб организовали автомобилисты в Гродно, построив карту нашей страны из своих машин.

Ее контур образовали 150 автомобилей и 10 мотоциклов, а в роли областных городов на карте выступили автомобили ГАИ.

Приняли участие в акции и пешеходы — они держали поднятыми к небу фонарики таким образом, чтобы получились числа «2017» и «2018».

Этот флешмоб стал своеобразным поздравлением с Новым годом, пишет портал «АвтоГродно».

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