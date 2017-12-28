Видеофакт. В Гродно из полутора сотен автомобилей построили карту Беларуси

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Необычный и яркий флешмоб организовали автомобилисты в Гродно, построив карту нашей страны из своих машин.

Ее контур образовали 150 автомобилей и 10 мотоциклов, а в роли областных городов на карте выступили автомобили ГАИ.

Приняли участие в акции и пешеходы — они держали поднятыми к небу фонарики таким образом, чтобы получились числа «2017» и «2018».

 

 

Этот флешмоб стал своеобразным поздравлением с Новым годом, пишет портал «АвтоГродно».

 

Видео AmberFilm

 


Сюжет: Новый год 2018

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Тэги: флешмоб автомобилисты карта Город: Гродно

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