Лукашенко: мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию нашего образования

В 2018 году в Беларуси должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию образования. Об этом Александр Лукашенко заявил 28 декабря во Дворце Республики на новогоднем благотворительном празднике для детей, который прошел в рамках акции «Наши дети».

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования. Здесь мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию нашего образования, сделать его нормальным и адаптированным к современной жизни и жизни в будущем», — сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, школьная программа очень насыщена и сложна. «Конечно, важно этот этап пройти достойно, получить знания, потому что (вы, наверное, тоже заметили) идти в будущее без знаний, особенно теперь, невозможно. Жизнь стала гораздо сложнее, и вам надо это все освоить», — сказал глава государства.

С другой стороны, отметил он, в Беларуси постоянно проводится работа по адаптации школьной программы, делается все, чтобы она была доступной и оптимальной. «Чтобы учителя и родители не насаждали вам лишнего, чтобы вы, кроме учебы, в школьные годы могли заниматься спортом, могли отвлечься на любимое мероприятие. И мы в этом направлении немало сделали», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.