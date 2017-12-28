На Новый год в Минске будет ограничено движение транспорта возле Дворца спорта

Движение транспорта будет временно ограничено в районе Дворца спорта в Минске 31 декабря и 1 января, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

С 22:00 31 декабря до завершения ночных праздничных мероприятий будет перекрыто движение транспорта от ул.Немига в сторону пр.Победителей (местный проезд по четной стороне пр.Победителей), за исключением общественного. Также в это время будет исключена посадка и высадка пассажиров на расположенной по четной стороне пр.Победителей остановке «Дворец спорта».

С 1:00 1 января перед проведением и до завершения праздничного фейерверка будет ограничено движение по пр.Победителей на участке от пр.Независимости до пр.Машерова и по ул.Сторожевской на участке от ул.М.Богдановича до пр.Машерова.

Кроме того, инспекторы ГАИ усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы.

В районе массовых мероприятий будет организована работа контрольно-пропускных и фильтрационных пунктов. Сделано это будет для недопущения к охраняемым местам нетрезвых граждан или людей с алкогольными, а также другими напитками (исключение составляют вода и безалкогольные напитки в прозрачной емкости объемом не более 0,5 л), имеющих при себе взрывоопасные, запрещенные или ограниченные к свободному обороту предметы, домашних животных.