В последний рабочий день 2017 года будет дождливо

Дожди и порывистый ветер прогнозируют в Беларуси синоптики 29 декабря.

В пятницу будет облачно. Ночью преимущественно по западной части, днем на большей части территории страны пройдут дожди, вечером по западу — с мокрым снегом.

Местами ожидается слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, днем — 3-8 градусов тепла, сообщает Белгидромет.