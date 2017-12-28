В Гродно бесправник сбил девятилетнего мальчика

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В Гродно бесправник совершил наезд на ребенка, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Авария произошла 27 декабря. Автомобиль Fiat двигался от дома по пр.Янки Купалы и сбил школьника в районе универсама «Брест». Незадолго до происшествия мальчик говорил с мамой по телефону. «Ребенок мог спешить, чтобы от своего приятеля доехать домой на пр.Клецкова, — отмечает ГАИ региона. — Он появился из-за стоявших у края проезжей части автомобилей справа от проезжавшего. С переломом левой ноги школьник был доставлен в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель Fiat был лишен прав в 2012 году. Он их не восстановил и с тех пор 8 раз как не имеющий водительского удостоверения задерживался сотрудниками ГАИ.


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Тэги: ДТП бесправник Город: Гродно

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