В Гродно бесправник сбил девятилетнего мальчика

В Гродно бесправник совершил наезд на ребенка, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Авария произошла 27 декабря. Автомобиль Fiat двигался от дома по пр.Янки Купалы и сбил школьника в районе универсама «Брест». Незадолго до происшествия мальчик говорил с мамой по телефону. «Ребенок мог спешить, чтобы от своего приятеля доехать домой на пр.Клецкова, — отмечает ГАИ региона. — Он появился из-за стоявших у края проезжей части автомобилей справа от проезжавшего. С переломом левой ноги школьник был доставлен в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель Fiat был лишен прав в 2012 году. Он их не восстановил и с тех пор 8 раз как не имеющий водительского удостоверения задерживался сотрудниками ГАИ.