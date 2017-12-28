Четыре человека пострадали в лобовом столкновении под Столином

В ДТП в Столинском районе пострадали четыре человека.

Утром 27 декабря на 2-м км автодороги Столин — Струга — Ольманы 27-летний житель агрогородка Рубель за рулем «Ауди 100» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Рено Меган Сценик», которым управляла 40-летняя жительница Столина.

Травмы различной степени тяжести в результате столкновения получили четыре человека — 23-летняя пассажирка «Ауди» (жительница агрогородка Бережное), а также водитель и пассажиры «Рено», 62-летний и 63-летняя жители деревни Ямное. Все они госпитализированы в Столинскую центральную районную больницу, сообщает БелаПАН.

Фото ГКСЭ