Журналистов из Глубокого оштрафовали за сотрудничество с «Белсатом» и «Радио Рация»

Журналистов из Глубокого Витебской области Дмитрия Лупача и Татьяну Смоткину оштрафовали за «незаконное изготовление продукции СМИ». Такое решение, как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), было вынесено судом Докшицкого района 27 декабря.

Лупачу судья Вячеслав Елисеенко назначил штраф в 25 базовых величин (575 рублей), Смоткиной — 40 базовых величин (920 рублей). Основанием для административного преследования стали журналистские материалы, которые вышли на «Радио Рация» и польском телеканале «Белсат». В них рассказывалось о сборе подписей за создание остановки скоростного поезда Минск — Полоцк на станции Парафьянов.

Как отметила Смоткина, судебное решение является элементом давления на независимых журналистов. «Но получается как раз противоположное: люди интересуются, разбираются в ситуации, высказывают слова поддержки и солидарности. И это дает понимание, что не зря ты делаешь свою работу, какие бы сложные условия ни были», — цитирует журналистку пресс-служба БАЖ.

По данным БАЖ, в 2017 году белорусские независимые журналисты более 60 раз привлекались судами к ответственности за сотрудничество с зарубежными средствами массовой информации без аккредитации, общая сумма вынесенных штрафов составляет более 45 тысяч рублей.

Фото baj.by