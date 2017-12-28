Заключен контракт на поставку ядерного топлива на БелАЭС

Руководство топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и администрация Белорусской АЭС заключили контракт на поставку ядерного топлива на два энергоблока атомной электростанции.

Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Компания «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических блоков в России и тринадцати государствах Европы и Азии, 30 исследовательских реакторов в мире, а также все транспортные реакторы российского атомного флота, отмечает БелаПАН.