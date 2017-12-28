Еще два месторождения нефти открыты в Беларуси

В Беларуси открыты еще два нефтяных месторождения — Восточно-Макановичское и Западно-Гировское. Они находятся в Речицком районе Гомельской области.

На Восточно-Макановичском месторождении нефть нашли на глубине 4200 метров в ходе бурения поисково-разведочной скважины.

При испытании в открытом стволе получен приток дебитом более 10 кубометров в сутки (8,7 тонны). По предварительным подсчетам геологические запасы на месторождении оцениваются в 876 тыс. тонн, извлекаемые — в 389 тыс. тонн. Сейчас на месторождении ведутся работы по обустройству скважины, в январе начнется ее эксплуатация.

Что касается Западно-Гировского месторождения, то, как сообщили БелаПАН в пресс-службе «Белоруснефти», результаты поисково-разведочного бурения свидете6льствуют о хорошем потенциале объекта. Скважина пробурена, в первом квартале 2018 года на ней будет выполнен комплекс работ по освоению и вводу в эксплуатацию.