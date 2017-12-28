В Октябрьском пешеход несколько раз ударил в лицо сотрудника ГАИ

В городском поселке Октябрьский Гомельской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1963 года рождения, который ударил сотрудника ГАИ.

Мужчина шел в темное время суток по проезжей части улицы Кирова, световозвращающими элементами пешеход обозначен не был. Когджа его остановил инспектор ДПС, мужчина несколько раз ударил его в лицо.

В отношении жителя райцентра возбуждено дело по ст. 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

Как отмечает БелаПАН, в 2003 году он уже был осужден по этой же статье.