В Витебске на пешеходном переходе сбили женщину с двумя детьми

Женщина с двумя детьми попала под машину на пешеходном переходе в Витебске.

ДТП случилось примерно в 12:30 28 декабря на Московском проспекте у магазина «Сузор’е».

В результате наезда легкового автомобиля получила перелом ноги шестилетняя девочка, она госпитализирована. Второй ребенок двух лет, который находился в коляске, и сама женщина, по предварительной информации, не пострадали.

Как рассказал «Витебскому курьеру» муж и отец пострадавших, его жену и второго ребенка осматривают врачи.

По словам очевидцев, от удара коляска с ребенком отлетела минимум на десять метров.

Фото Новый Витебск [Типичный 2.0]