Польша перебрасывает танки Leopard 2A5 к белорусской границе

В оборонном ведомстве Польши принято решение укрепить восточные рубежи новейшими образцами бронетехники. В частности, как отмечается, уже завершено

Создание танкового батальона 1-й Варшавской танковой бригады, дислоцированной в 189 километрах от Бреста в населенном пункте Весола.

По словам министра обороны Антония Мацеревича, таким образом польские Вооруженные силы переходят к новой стратегии обороны.

– Na naszych oczach materializuje się decyzja związana z nowym spojrzeniem na strategię obronną Polski – powiedział w warszawskiej Wesołej szef MON @Macierewicz_A. Zakończono formowanie pierwszego batalionu uzbrojonego w 58 Leopardów 2A5 i 2A4, szkolenie przeszło 217 żołnierzy. pic.twitter.com/RWI3m3K6Qh — Ministerstwo Obrony (@MON_GOV_PL) 20 декабря 2017 г.

Глава ведомства в то же время подчеркнул, что это не означает, что Польша планирует отвоевывать потерянные территории, а говорит лишь об усилении границы, чтобы предотвратить вторжение противника.

Сообщается, что в состав Первого танкового батальона вошли 44 танка Leopard 2A5 и 14 танков Leopard 2A4.