Польша перебрасывает танки Leopard 2A5 к белорусской границе

/ Беларусь-ЕС
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В оборонном ведомстве Польши принято решение укрепить восточные рубежи новейшими образцами бронетехники. В частности, как отмечается, уже завершено

Создание танкового батальона 1-й Варшавской танковой бригады, дислоцированной в 189 километрах от Бреста в населенном пункте Весола.

По словам министра обороны Антония Мацеревича, таким образом польские Вооруженные силы переходят к новой стратегии обороны.

Глава ведомства в то же время подчеркнул, что это не означает, что Польша планирует отвоевывать потерянные территории, а говорит лишь об усилении границы, чтобы предотвратить вторжение противника.

Сообщается, что в состав Первого танкового батальона вошли 44 танка Leopard 2A5 и 14 танков Leopard 2A4.


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Тэги: Беларусь-Польша танки Беларусь-Польша-граница Персона: Антоний Мацеревич

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