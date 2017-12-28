Поток туристов из Польши должен увеличиться в 2018 году на 20%, считает эксперт

Республиканский союз туристической индустрии прогнозирует рост в 2018 году въездного туризма, сообщил на пресс-конференции 28 декабря в Минске председатель правления организации Филипп Гулый.

Он отметил, что более точный прогноз с конкретными цифрами можно будет сделать в конце января 2018 года. По предварительным оценкам, экспорт туристических услуг может увеличиться по сравнению с 2016 годом на 20%, с 2017-м — на 10%. Для сравнения, этот год принес белорусскому турбизнесу 10-12% роста экспорта, пишет БелаПАН.

«Я абсолютно не представляю, каким будет рост из Ирана или Персидского залива, или на какое количество может вырасти поток туристов из Евросоюза. Но по Польше, Прибалтике и некоторым регионам России, где достаточно данных для анализа, можно дать более или менее внятную оценку, и надеемся, что она оправдается, — сказал Гулый. — По польским туристам однозначно будет рост на 18-20%. По определенным регионам России, с которыми налажено авиасообщение, рост будет колоссальным. Здесь мы очень надеемся на Ростовскую область».

Глава союза рассказал, что емкость польского рынка для Беларуси очень высока — почти 6 млн туристов. «Учитывая близость к нам и элементарную логистику, отсутствие серьезных языковых проблем, этот рынок целевой, и мы продолжим там работать», — подчеркнул он.

Также в следующем году союз намерен плотно работать с рынками стран Прибалтики, Персидского залива, СНГ.

Потенциальные рынки для Беларуси, где удалось найти заинтересованных партнеров, — Индия и Иран. В Нью-Дели и Мумбае планируется в 2018 году открыть полноценные белорусские информационные центры. Гулый отметил, что выездной рынок Индии — это 10% роста экспорта белорусского туризма в год. «Это около 30 млн выездных туристов, и очень хочется получить какую-то их часть», — сказал он.

«Для жителей этих регионов у Беларуси есть самый основной и самый главный ресурс, ежегодно растущий в мировых рейтингах, — нетронутая природа и организованный на ней отдых, включая мини-отели, экотуризм, СПА-комплексы», — подчеркнул глава союза.

Также он рассказал, что на 2018 год союз «наметил серьезную работу» совместно с авиакомпанией Etihad Airways (Объединенные Арабские Эмираты) на арабском рынке — в ОАЭ и Саудовской Аравии, Катаре, Омане.

«Контактов довольно много, рынок большой — 45 млн туристов, но нужно о себе серьезно заявить, — подчеркнул он. — Люди богатые, избалованные, все туристические площадки вокруг них выстраивают свою политику, зазывают».