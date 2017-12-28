Ради получения дотаций немцы занижают свои доходы

34 000 немецких семей в период между июнем 2015-го и маем 2016 года указали неверный расчет своих доходов при подаче документов на получение дотаций для аренды жилья.

Мошенничество всплыло после сопоставления данных разных госучреждений. Согласно проведенному анализу, многие скрыли информацию об истинном уровне своих доходов, пишет germania.one.

Почти в 20 тысячах дотационных случаев это был дополнительный заработок, в 13 тысячах — данные о доходах вообще не поданы, шесть тысяч получателей дотации скрыли процентный доход.

Суммарная штрафная мера для всех нарушителей – вернуть в государственную казну 18,7 млн евро. Кроме того по фактам мошенничества заведено 4600 дел о совершении преступления и 8200 административных дел.