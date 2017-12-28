Беларусь сможет предлагать популярные среди европейцев семидневные туры

Благодаря увеличению до 10 дней срока безвизового пребывания в ряде регионов Беларуси появилась возможность предлагать популярные среди европейцев семидневные экскурсионные туры, сообщил 28 декабря на пресс-конференции в Минске председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

По его словам, этих десяти дней достаточно для любого путешествия по Беларуси, в том числе для «внятного семидневного экскурсионного тура», пишет БелаПАН.

«В основном в мире приняты и популярны недельные культурно-познавательные путешествия, — сказал он. — Например, самый продаваемый тур по Бельгии — 7 дней, по Ирландии — 7 дней, Польша, Чехия — то же самое. И для нас этого достаточно». Также этого достаточно для минимального десятидневного оздоровительного пакета в санатории, добавил Гулый.

«Самые желанные для нас безвизовые туристы — это наши соседи, Латвия, Литва, Польша, Эстония, а также скандинавские страны, — отметил руководитель союза. — Мы для них всегда будем целевой туристической площадкой. И со временем польско-прибалтийский рынок в плане экскурсионных туров будет способен конкурировать с российским потоком и по емкости встать с ним на один уровень».

Гулый отметил, что возможность безвизового туриста въехать в Беларусь через Гродно и выехать через Брест серьезно расширит экскурсионные возможности и туристический потенциал. Кроме того, это добавит стране в преддверие спортивных событий 2019 и 2021 года — Европейских игр и чемпионата мира по хоккею — межрегиональное взаимодействие. «В регионах появятся самостоятельные естественные продукты, они смогут осуществлять кросс-маркетинг, консолидировать хотя бы на региональном уровне ресурсы», — сказал он.

По его словам, у белорусских туроператоров также появилась возможность продавать популярные среди европейцев комбинированные туры от 7 до 10 дней, которые невозможно было осуществить ранее за пять безвизовых дней.

Напомним, срок безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей с 1 января 2018 года продлевается до 10 дней. Соответствующий указ № 462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» Александр Лукашенко подписал 26 декабря. Согласно документу, на территориях Бреста и Брестской области, Гродно и Гродненской области увеличивается количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях в Беларусь иностранных граждан за счет пунктов пропуска, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. Предлагаемый порядок распространяется на граждан 77 стран.