В Ленинградской области убили 55-летнего белоруса

В доме на улице Мира в поселке Волочаевка (Выборгский район Ленинградской области) обнаружен труп 55-летнего белоруса. Эксперты сообщили, что на теле видны признаки насилия.

Как сообщается, мужчину нашли с ушибленной раной левой половины головы с переломом костей лица, резано-рубленой раной шеи. Тело находилось в спальне, на кровати, накрытое одеялом.

Следователи и полицейские опросили местных жителей, которые рассказали, что последние 10 дней у погибшего проживал гражданин Узбекистана или Таджикистана. Ему на вид 20 лет, спортивного телосложения, рост 175 см, лицо всегда гладко выбрито, волосы аккуратно подстрижены. Представлялся «Сашей».

Погибшего последний раз видели живым 24 декабря, пишет konkretno.ru.