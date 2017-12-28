Владимира Шаинского могут похоронить в России после 12 января
По словам статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Александра Журавского, композитора Владимира Шаинского, скорее всего, похоронят в России после 12 января.
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«Министерство культуры РФ поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине», — сказал он iz.ru.
Он отметил, что уже достигнута предварительная договоренность о похоронах в России после 12 января: «В настоящее время этот вопрос прорабатывается, детали будут известны позднее».
Напомним, выдающийся композитор ушел из жизни в ночь на 25 декабря в США.
Ранее сообщалось, что Шаинского скорее всего похоронят в Америке.
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