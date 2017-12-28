Белорусские хирурги провели уникальную операцию

Уникальную операцию провели белорусские хирурги. Они спасли жизнь маленького пациента, которому всего день отроду.

Как сообщает ОНТ, у младенца (родители еще не дали имя мальчику) редкая и тяжелая патология. Одно его легкое сразу после рождения не раскрылось. Главная артерия не снабжала орган кровью.

Ребенка из центра «Мать и дитя» экстренно доставили к хирургам. За считанные часы новорожденного обследовали и прооперировали. По сути, это ювелирная работа — вес малыша всего 3,6 кг.

Сейчас мальчик в реанимации. Его состояние медики оценивают как стабильное. Однако ему предстоит еще одна операция по коррекции другого заболевания — порока сердца. При этом шансы на полноценную жизнь, по мнению врачей, у малыша большие.