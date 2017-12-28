Киев начал с Донецком и Луганском очередные переговоры по обмену пленными

По словам представителя президента в Верховной раде Ирины Луценко, боевики уже подтвердили местоположение более 20 украинцев.

«Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будут 93 человека, по крайней мере 23-25 человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена. Кроме этих людей, Петр Порошенко планирует серьезно провести работу по возвращению наших ребят, которые осуждены в России. Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и будет серьезно воплощена в жизнь», — приводит «112 Украина» слова Луценко.

Отметим, что ранее в СБУ сообщили, что на данный момент 103 человека остаются в плену на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, десятки из них — в России.

Ранее президент Петр Порошенко уточнил, что россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, специально не выдавали — их намерены менять на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.