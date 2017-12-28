Под Минском выявлены махинации с трудоустройством граждан

Прокуратура Минской области направила в суд Минского района уголовное дело в отношении бывшего председателя товарищества собственников, расположенного в агрогородке Колодищи. Она обвиняется в совершении хищений путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, а также служебном подлоге.

Как сообщил БелаПАН старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области Ростислав Трухан, 32-летняя жительница Минского района, «используя свои служебные полномочия, в нарушение штатного расписания, утвержденного товариществом собственников, составила на подставное лицо заведомо фиктивное трудовое соглашение о приеме на работу в качестве рабочего по комплексному обслуживанию, в результате начисляемую в течение более двух лет заработную плату за работы, которые фактически не выполнялись, а также полагающиеся премии и иные выплаты присваивала».

В прокуратуре отмечают, что «фиктивно оформленное лицо, согласно документации товарищества, даже исполняло обязанности председателя в период нахождения последней в отпуске».

Для сокрытия преступления обвиняемая изготовила заведомо подложные документы о приеме и увольнении устроенного ею работника, «внеся в них ложные сведения и записи о трудоустройстве и прекращении трудовых отношений, чем совершила служебный подлог».

Кроме того, обвиняемая при организации приобретения для нужд юридического лица канцелярских товаров решила уменьшить свои затраты, связанные с приобретением для своих детей необходимых для обучения принадлежностей, в результате за средства товарищества были приобретены: глобус, нарукавники для труда, доска для рисования, пластилин, дневники для младших и старших классов и другие товары, не имеющие отношения к хозяйственной деятельности, которые также были противозаконно обращены председателем в собственность.

При увольнении обвиняемая, решив оставить на память принадлежащую товариществу и являющуюся основными средствами оргтехнику, составила фиктивные документы о ее остаточной стоимости, в результате выкупив указанное имущество по умышленно заниженной цене.

Общий ущерб, причиненный товариществу собственников противоправными действиями, составил более 23 тыс. рублей.

В отношении обвиняемой, с учетом нахождения на ее иждивении трех несовершеннолетних детей, применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вменяемые органом уголовного преследования обвиняемой деяния квалифицированы как преступления, предусмотренные ч. 1, 2 и 4 ст. 210 УК, а также ч. 1 ст. 427 УК. Максимальная ответственность по ним предусмотрена в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.