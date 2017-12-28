Город стоит: Минск застрял в 10-балльных пробках

/ Происшествия
Просмотров: 644 Комментариев: 0

Транспортное движение в белорусской столице вновь затруднено — предновогодний Минск застрял в 10-бальных пробках.

Город стоит: Минск застрял в 10-балльных пробках

Как сообщает СТВ, ситуация в центре города стала усложняться еще днем 27 декабря. Ну а к вечеру, проехать по основным магистралям было практически невозможно.

Наиболее напряженная ситуация в районе проспекта Победителей и улицы Ленина, а также по кольцевой дороге от поселка Зацень до рынка Ждановичи.

Средняя скорость движения составила от 2 до 10 километров в час.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: автомобильная пробка Город: Минск

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)