Город стоит: Минск застрял в 10-балльных пробках

Транспортное движение в белорусской столице вновь затруднено — предновогодний Минск застрял в 10-бальных пробках.

Как сообщает СТВ, ситуация в центре города стала усложняться еще днем 27 декабря. Ну а к вечеру, проехать по основным магистралям было практически невозможно.

Наиболее напряженная ситуация в районе проспекта Победителей и улицы Ленина, а также по кольцевой дороге от поселка Зацень до рынка Ждановичи.

Средняя скорость движения составила от 2 до 10 километров в час.