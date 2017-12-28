Город стоит: Минск застрял в 10-балльных пробках
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Транспортное движение в белорусской столице вновь затруднено — предновогодний Минск застрял в 10-бальных пробках.
Как сообщает СТВ, ситуация в центре города стала усложняться еще днем 27 декабря. Ну а к вечеру, проехать по основным магистралям было практически невозможно.
Наиболее напряженная ситуация в районе проспекта Победителей и улицы Ленина, а также по кольцевой дороге от поселка Зацень до рынка Ждановичи.
Средняя скорость движения составила от 2 до 10 километров в час.
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