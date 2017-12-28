Украинцам выплатят 1,2 млрд гривен сэкономленных субсидий

По итогам 2017 года украинцам будет выплачено 1,2 млрд гривен сэкономленных жилищных субсидий за газовое или электрическое отопление. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Чиновник отметил, что в 2017 году была внедрена монетизация остатков по сэкономленным субсидиям, 1,7 млн домохозяйств сэкономили жилищную субсидию, направленную на отопление газовое или электрическое, на сумму 1,2 млрд гривен.

«До конца года мы такие выплаты полностью осуществим», — сказал министр.

Рева отметил, что с 2018 года Кабмин полностью переходит на денежные расчеты между бюджетом и предприятиями, которые предоставляют коммунальные услуги.

Он также сообщил, что правительство планирует внести изменения в порядок назначения субсидий для переселенцев и дать им возможность получать субсидию по декларации о доходах без прописки и без договора аренды.

«Этих людей надо поддержать, не от хорошей жизни они покинули свои дома», — приводит УНИАН слова министра.