Украинцам выплатят 1,2 млрд гривен сэкономленных субсидий

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По итогам 2017 года украинцам будет выплачено 1,2 млрд гривен сэкономленных жилищных субсидий за газовое или электрическое отопление. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

Чиновник отметил, что в 2017 году была внедрена монетизация остатков по сэкономленным субсидиям, 1,7 млн домохозяйств сэкономили жилищную субсидию, направленную на отопление газовое или электрическое, на сумму 1,2 млрд гривен.

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«До конца года мы такие выплаты полностью осуществим», — сказал министр.

Рева отметил, что с 2018 года Кабмин полностью переходит на денежные расчеты между бюджетом и предприятиями, которые предоставляют коммунальные услуги.

Он также сообщил, что правительство планирует внести изменения в порядок назначения субсидий для переселенцев и дать им возможность получать субсидию по декларации о доходах без прописки и без договора аренды.

«Этих людей надо поддержать, не от хорошей жизни они покинули свои дома», — приводит УНИАН слова министра.


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Тэги: Украина Персона: Андрей Рева

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