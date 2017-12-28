В Германии конфисковали 7 тонн кокаина

В 2017 году в Германии был конфискован рекордный объем кокаина. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве по уголовным делам (BKA).

Немецкие правоохранители конфисковали в уходящем году почти семь тонн кокаина, что более чем в три раза превышает данные 2016 года, пишет DW.

Большая часть конфискованного наркотика была обнаружена в Гамбурге и Бремерхафене — портовых городах с выходом в Северное море.

Причиной увеличения поставок кокаина в Германию и другие страны западной Европы послужил рост объема производства этого наркотика в Южной Америке, считают в BKA.

«Преступники действуют по принципу: спрос рождает предложение», — поясняет Кристиан Хоппе из BKA. В этой связи он ожидает рост потребления кокаина в Германии.