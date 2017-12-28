Милиция на новогодние праздники переходит на усиленный вариант несения службы

/ Общество
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С 31 декабря по 2 января милиция будет нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщил начальник управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Беларуси Дмитрий Курьян.

В местах проведения праздничных гуляний будет организован пропускной режим. Накануне их осмотр проведут саперно-пиротехнические группы. Для личного досмотра граждан и их вещей планируется оборудовать контрольно-пропускные пункты.

«Проанализировав террористические акты, которые были совершены в ряде европейских стран, решено ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и принять меры по блокировке подъездов к территориям проведения массовых мероприятий», — сказал Курьян.


Сюжет: Новый год 2018

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Тэги: милиция Новый год-2018 Персона: Дмитрий Курьян

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