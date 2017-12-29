Президент Италии объявил о роспуске обеих палат парламента

28 декабря президент Италии Серджо Маттарелла в соответствии с 88-й статьей конституции принял решение о роспуске обеих палат главного законодательного органа страны – Палаты депутатов и Сената. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Президент также подписал указ о проведении новых парламентских выборов 4 марта 2018 года.

Первое заседание парламента нового созыва намечено на 23 марта. Обе даты были ранее одобрены Советом министров Италии, сообщает итальянское агентство ANSA.

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что будет работать до избрания нового состава правительства.

«Я буду управлять до выборов, на которых, надеюсь, моя политическая сила получит большинство... Мы должны взять на себя ответственность за управление ситуацией, чтобы избежать нестабильности», – подчеркнул он.