Прах композитора Шаинского захоронят в Москве

/ Мир
Просмотров: 158 Комментариев: 0

Прах советского и российского композитора Владимира Шаинского после 12 января будет захоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС 28 декабря рассказал глава департамента торговли и услуг столицы РФ Алексей Немерюк.

Умер советский и российский композитор Владимир Шаинский

Мэр Москвы Сергей Собянин написал во «ВКонтакте», что дал распоряжение оказать содействие в похоронах композитора.

«Великий композитор достоин особых почестей во время проводов в последний путь»,– отметил он. 

Тело композитора после 10 января должны кремировать в США, где он жил последние годы.

Шаинский умер 25 декабря на 93-м году жизни. Он болел раком и перенес несколько операций.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: прах похороны Россия Персона: Владимир Шаинский Алексей Немерюк Город: Москва

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)