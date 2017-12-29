Прах композитора Шаинского захоронят в Москве

Прах советского и российского композитора Владимира Шаинского после 12 января будет захоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС 28 декабря рассказал глава департамента торговли и услуг столицы РФ Алексей Немерюк.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал во «ВКонтакте», что дал распоряжение оказать содействие в похоронах композитора.

«Великий композитор достоин особых почестей во время проводов в последний путь»,– отметил он.

Тело композитора после 10 января должны кремировать в США, где он жил последние годы.

Шаинский умер 25 декабря на 93-м году жизни. Он болел раком и перенес несколько операций.