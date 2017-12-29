В 2018 году поддержка из республиканского бюджета будет оказываться 23 печатным СМИ

Совет министров Беларуси утвердил перечень печатных СМИ, редакциям которых в 2018 году будет оказываться поддержка из бюджета. Соответствующее решение содержится в постановлении №1004 от 26 декабря 2017 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Поддержка из республиканского бюджета будет оказываться в 2018 году редакциям 23 печатных средств массовой информации. Речь идет о таких СМИ, как «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларусь. Belarus», «Белорусская нива», «Бярозка», «Вместе!», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Звязда», «Знамя юности», «Зорька», «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Народная асвета», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», «Спортивная панорама», The Minsk Times (приложение «Голас Радзімы»), пишет БЕЛТА.