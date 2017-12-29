В Нью-Йорке сгорел жилой пятиэтажный дом: более десятка погибших

В Нью-Йорке произошел страшный пожар: в районе Бронкс сгорело жилое пятиэтажное здание.

По словам мэра города Билла Де Блазио, на данный момент известно о 12 погибших, еще несколько человек получили ранения, четверо из них — серьезные. Де Блазио отметил, что точное число жертв пока не установлено, оно «будет расти». По данным CNN, градоначальник назвал случившееся «наихудшей трагедией с пожаром в городе, по крайней мере, за последнюю четверть века».

New York Daily News передает, что пожар в жилом доме по Проспект-авеню начался около 7 вечера в четверг по местному времени. Возгорание произошло на третьем этаже, огонь быстро охватил здание, блокировав жильцов на верхних этажах.

В тушении огня принимали участие около 170 пожарных. К настоящему моменту пожар локализован.