Владимир Островский назначен заместителем председателя концерна «Беллегпром», сообщает пресс-служба правительства.

Постановлением Совета Министров №1014 от 28 декабря 2017 года Владимир Иванович Островский назначен заместителем председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Владимир Островский прошел путь от главного механика трикотажной фабрики до директора крупного трикотажного предприятия, а с 2000 по 2012 год занимал должность первого заместителя председателя «Беллегпрома».