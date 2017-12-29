Электронная регистрация иностранцев в Беларуси начнется во втором квартале 2018 года

Административная процедура по регистрации в электронной форме иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, станет доступной во втором квартале 2018 года, сообщает БелаПАН со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По его информации, в соответствии с постановлением правительства от 14 июля 2017 года № 529 МВД вместе с Национальным центром электронных услуг в 2017 году работало над созданием условий для регистрации временного пребывания иностранцев в электронной форме. Планировалось, что она начнет осуществляться через единый портал электронных услуг до 31 декабря 2017 года. Однако сейчас иностранцы, у которых нет платежных карт белорусских банков, по техническим причинам не могут оплатить государственную пошлину в ЕРИП без личного обращения в банки, что регламентировано п. 3 ч. 1 ст. 15 закона об основах административных процедур.

«В настоящее время прорабатывается вопрос об освобождении иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, от уплаты государственной пошлины при регистрации в электронной форме. Ожидается, что данная административная процедура на едином портале электронных услуг начнет осуществляться во втором квартале 2018 года после внесения соответствующих изменений в законодательные акты», — цитирует сайт МВД начальника департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна.