На 30 декабря синоптики прогнозируют дождь и слабый туман

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На 30 декабря синоптики прогнозируют в Беларуси дождливую, туманную погоду.

В субботу будет облачно, по западу — с прояснениями. Преимущественно по востоку Беларуси прогнозируются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью по востоку в некоторых районах возможны сильные дожди.

Местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер прогнозируется переменных направлений 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Днем будет от нуля до плюс 5, сообщает Белгидромет.


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