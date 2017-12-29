Фотофакт. Журналисты подарили Лукашенко набор елочных украшений

29 декабря во время общения Александра Лукашенко с представителями СМИ журналисты подарили главе государства к Новому году эксклюзивный набор елочных украшений.

Журналисты сами подбирали дизайн и определяли тематическое исполнение подарка. На расписанных вручную стеклянных елочных шарах изображены знаковые места из всех регионов Беларуси.

Это архитектура древнего Полоцка, Мирский и Несвижский замки, Дворец Независимости, спортивные и религиозные объекты, виды Беловежской пущи и многое другое.

Не обошли стороной и малую родину главы государства. На одном из шаров изображен родной дом Александра Лукашенко в Шкловском районе и комбайн «Палессе» — именно тот, за работой которого белорусский лидер наблюдал во время рабочей поездки летом этого года, пишет БЕЛТА.

Фото БЕЛТА