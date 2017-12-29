В 2018 году Лукашенко планирует совершить ряд визитов в страны Америки

/ Политика
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Александр Лукашенко в 2018 году планирует совершить ряд визитов в страны Американского континента. Об этом глава государства заявил журналистам 29 декабря во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера, сообщает пресс-служба президента.

«Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств. И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом», — сказал Лукашенко.

По его словам, визиты прорабатываются как в уже традиционные страны-партнеры, так и в другие.


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Тэги: визиты Америка Персона: Александр Лукашенко

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