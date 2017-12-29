Лукашенко в очередной раз заявил о важности скорейшего завершения конфликта в Украине

Общаясь с журналистами во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера 29 декабря, Александр Лукашенко подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта в Украине.

«Если честно — это из личного — я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Украина и ее народ родные для Беларуси, подчеркнул глава государства. «Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских «западенцев» хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал Лукашенко.

«Мы не просто соседи, мы — родные, братья, мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — добавил он.

Если конфликт будет разрастаться, это отразится на многих, убежден Лукашенко.