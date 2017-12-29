Лукашенко про персонал минского онкодиспансера: им Нобелевскую премию надо давать, они всех здесь вылечивают

Белорусские онкологи достойны Нобелевской премии. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 декабря во время общения с пациентами Минского городского клинического онкологического диспансера.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Пациенты рассказали главе государства, как проходят лечение в диспансере. По их словам, персонал медучреждения очень чуткий и внимательный, а профессионализм врачей внушает надежду на скорое выздоровление. «Им Нобелевскую премию надо давать, они всех здесь вылечивают», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В этом его поддержали и пациенты диспансера. Президент пообщался с каждым из больных, в числе которых были и дети. Практически все они прошли несколько курсов терапии, и у большинства признаков возврата болезни нет. Александр Лукашенко вручил ребятам и их родителям новогодние подарки, поздравил с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

В свою очередь дети презентовали главе государства свои сувениры. Один из них — нарисованная девочкой картина в честь выздоровления матери — займет свое место во Дворце Независимости, пообещал президент.

Во время посещения медучреждения главе государства доложили, что диспансер оказывает услуги не только жителям столицы, но и работает на республику в целом. Отмечено, что за последние 25 лет количество пациентов с онкозаболеваниями выросло, в том числе этому поспособствовало развитие средств и методов диагностики, а также сказалось изменение демографической структуры населения.

«Во главу угла ставились именно эффективные технологии. Переоснащение онкологической службы позволило при росте заболеваемости добиться снижения смертности, — рассказал главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Владимир Караник. — Мы гордимся тем, что буквально при 10-процентном приросте коечного фонда количество пролеченных больных увеличилось в 2,5 раза. Это стало возможным за счет реорганизации коечного фонда. Переоснащение позволило буквально в течение 3 лет выйти на самые высокие технологии, что позволяет пролечивать больше пациентов и обеспечивать доступность онкопомощи».