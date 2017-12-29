В Минске прошла закрытая премьера спортивной драмы «Движение вверх»

В белорусский прокат вышла российская спортивная драма «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева и сценаристов Николая Куликова и Андрея Курейчика. Фильм рассказывает об исторической победе советской баскетбольной сборной на Олимпийских играх 1972 года.

Закрытая презентация картины прошла 28 декабря в бутик-кинотеатре «Фалькон-клуб». Гостями мероприятия стали первый заместитель главы Администрации президента Беларуси и глава Федерации баскетбола Беларуси Максим Рыженков, министр спорта Александр Шамко, олимпийские чемпионы разных лет, в том числе Александр Медведь, главы спортивных федераций, руководители крупнейших белорусских спортивных клубов, молодые баскетболисты.

Представлять картину приехали актеры литовец Джеймс Тратас (по фильму – Модестас Паулаускас) и белорус Егор Климович (Александр Болошев), которые сыграли в фильме членов легендарной баскетбольной сборной. Также на премьеру специально из Москвы прилетел главный консультант фильма, игрок, сделавший знаменитый победный пас Александру Белову, уроженец Беларуси Иван Едешко.

Об истории создания картины зрителям рассказал соавтор сценария белорусский драматург и режиссер Андрей Курейчик.

«Этот проект стартовал четыре года назад, когда продюсер студии «ТриТэ» Леонид Верещагин дал мне книгу Сергея Белова «Движение вверх» и предложил написать по ней сценарий, — рассказал киносценарист. — Почти год она была моей настольной книгой, а мы с продюсером кропотливо прорабатывали детали этой истории. Для меня это был один из самых захватывающих проектов в моей карьере сценариста. В результате появился сюжет, который выиграл конкурс Министерства культуры России, Фонда кино и получил финансирование. Дальше фильм реализовала блестящая производственная команда во главе с Антоном Мегердичевым».

В фильме также играли Владимир Машков Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров и Виктория Толстоганова.

Бюджет картины составил 600 миллионов российских рублей. Фильм снимали в России, Беларуси, Литве, Грузии и Америке.

«Я считаю, что мы можем снять белорусский фильм о нашем спорте, — заявил Андрей Курейчик. — Он может быть об истории БАТЭ, о СКА, о «Цмоках», о Даше Домрачевой, о Наташе Зверевой и Вике Азаренко, о многих других наших победах. И мы можем его снять не хуже. У нас есть для этого все возможности».