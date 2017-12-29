Студент биофака обвиняется в незаконном изготовлении оружия и взрывчатки

В Могилеве следственные органы завершили расследование дела 24-летнего местного жителя, обвиняемого в изготовлении взрывчатых веществ, взрывного устройства, боеприпасов и огнестрельного оружия.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, студент биологического факультета одного из вузов страны занимался изготовлением вооружения в личных интересах, владея определенными познаниями в оружейном деле. В ходе обыска по месту его жительства незаконное вооружение было обнаружено и изъято.

Согласно заключению экспертов Государственного комитета судебных экспертиз, изъятые револьвер и образцы дульнозарядного гладкоствольного огнестрельного оружия являются пригодными для стрельбы.

Обвиняемый находится под стражей. Дело, расследованное по ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса, передано прокурору для направления в суд.

Стоит отметить, что задержанный в августе могилевский активист оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Станислав Павлинкович после выхода из изолятора временного содержания рассказывал журналистам, что находился вместе с лицами, задержанными по уголовным статьям, один из которых был ранее судим, а второй подозревался в изготовлении взрывчатки. «Его забрали из ИВС ночью и куда-то увезли», — сообщил активист оппозиции.