Умер бывший главный тренер сборной Беларуси по биатлону

29 декабря после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный тренер Беларуси по биатлону Владимир Плаксин, сообщила пресс-служба Белорусской федерации биатлона.

Владимир Плаксин родился в 1949 году в Минской области. Мастера спорта СССР, в составе сборной команды БССР принимал участие в Спартакиадах Советского Союза.

После окончания спортивной карьеры длительное время работал государственным тренером по зимним видам спорта, главным тренером национальной команды по биатлону, председателем Директората национальных команд Министерства спорта и туризма.

Возглавлял штаб национальной биатлонной команды на Олимпийских играх 1994, 1998 годов, на которых белорусы неоднократно поднимались на пьедестал. В 1996-1997 годах под его руководством национальная команда завоевывала первые места в командных гонках. В 1999 году впервые мужская национальная команда по биатлону стала победителем чемпионата мира в эстафете.

Как подчеркивается, Владимир Плаксин стоял у истоков суверенного белорусского биатлона.

Фото с сайта Белорусской федерации биатлона