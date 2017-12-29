Белорусские аграрии могут добиться лучших результатов при организованности и дисциплине. Об этом журналистам 29 декабря заявил Александр Лукашенко.

«Это был экстремальный год. Честно говоря, я даже не помню таких. Он был неплохой в общем-то, но экстремальный в том плане, что такого не было, мы такого не переживали. Урок главный: мы, коль не переживали таких периодов, оказались не во всем готовы к этому. Нам не хватает организованности, дисциплины — это огромный резерв для сельского хозяйства», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Президент убежден, что никакая рыночная экономика, никакие преобразования не дадут толчок для развития этой отрасли. «Они человеческий труд и организованность не заменят. Поэтому, если наладим нормальную дисциплину на селе в целом, не только в агропромышленном комплексе, если мобилизуемся, мы значительно прибавим в будущем, — заявил глава государства. — Ни деньги, ни дотации, ни техника — этого всего хватает. Если это нормально организовать, будет результат».

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что главной цели белорусские аграрии добились, обеспечив, как и ранее, продовольственную безопасность страны. «Мы и резервы сохранили, и обеспечили себя продовольствием и кормами», — отметил президент.